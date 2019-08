«Ich besitze kaum noch etwas»

In Elgg leitete sie ein Betreutes Wohnheim und arbeitete dort mit Suchtkranken und psychisch kranken Menschen. Rubin hatte einen guten Job, ein gutes Leben, ein eigenes Haus. Aber sie hatte auch schon immer den Drang, die Welt ein bisschen besser zu machen. Deshalb half sie in ihren Ferien als Freiwillige in den Armutsvierteln dieser Welt.

2012 flog sie – auf Wunsch einer Kollegin – nach Indien an eine Internationale Konferenz für gewaltfreie Kommunikation. Dort habe sie sich gelangweilt, sagt sie. Aber als sie dann vor Ort Hilfsprojekte in den Dörfern besuchen konnte, wusste sie plötzlich: «Hier will ich sein. Hier werde ich mich einsetzen.» Sie brach ihre Zelte in der Schweiz ab und gründete 2013 den Verein Hope is life (siehe Video und Infobox). Seit 2014 lebt Andrea Rubin in Indien und Nepal für ihre Projekte. Nur im Sommer kommt sie jeweils zwei Monate zu ihrer Schwester nach Dinhard, wo sie am Esstisch ein Interview gibt.

Andrea Rubin hat viel Schreckliches zu berichten. Von indischen Männern, die ihre Frauen fast totschlagen, weil es zum normalen Umgang in einer Ehe gehört. Von alkoholisierten Eltern in Nepal, die ihre Kleinkinder auf offener Strasse blutig prügeln und alle Passanten lachen. Von einem Baby, das fast verhungert, weil seine Mutter entschieden hat, das wenige Essen nur noch den älteren Söhnen zu geben. Von einer Frau, die unter den Zug kam und dabei beide Beine und einen Arm verlor. Das Spital schickte sie ohne Behandlung nach Hause. Rubin weiss, dass in diesen Gegenden der Welt Kinder entführt und als Sklaven oder Prostituierte verkauft werden. Und dennoch ist ihr das Lachen nicht vergangen. Es breitet sich über ihr ganzes Gesicht aus, strahlt Freude und Wärme aus, wenn sie davon spricht, was sie mit all den Menschen zusammen verbessern konnte.

Geniessen Sie Ihre Zeit hier in der Schweiz?

Erst wenn ich richtig in der Schweiz angekommen bin, das braucht immer seine Zeit. Der Aufenthalt in der Schweiz ist wichtig für mich, denn hier erhole ich mich körperlich. Das Leben in Indien zehrt ziemlich an mir. Und es ist schön und gibt mir Kraft, meine Familie und Freunde zu sehen. Aber ich habe hier auch einiges an Arbeit. Mehrmals täglich stehe ich in Kontakt mit meinen Mitarbeitenden in Indien und Nepal. Hier treffe ich Leute, um Spenden für den Verein zu sammeln und ich arbeite noch nachts als Sitzwache im Spital, um etwas Geld zu verdienen. Es sind also keine Ferien für mich.

Sie arbeiten auch hier noch?

Ja. Ich beziehe von Hope is life keinen Lohn. Durch die Vermietung von meinem Haus hier in Dinhard habe ich monatlich Geld für Versicherungen und laufende Kosten. Mit meiner Sommerarbeit hier verdiene ich wieder etwas. Zudem unterstützt mich meine Familie, weil all die Arbeit für mich zu viel war.