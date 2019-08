Ich, die Woodstock-Mama

Es war wohl einer dieser Momente, als ich auf die Idee kam, mit meinem Grossen in den Sommerferien ein Openair-Festival zu besuchen – um unsere Musik live zu sehen. Und überhaupt kommt Einkind-Zeit als Zweifach-Mama sowieso zu kurz. Also, auf!

Die Wahl fällt schnell auf den Gurten, da auf dem Berner Hausberg an einem Abend gleich drei unserer Lieblingsrapper auftraten: Trettmann und Marteria mit Casper. Mein Sohn ist begeistert vom Plan: Ein Abend zu zweit, viel Musik auf dem «Güsche», dann Übernachten in der Wohnung einer Berner Freundin. Zelten war schon früher nicht so mein Ding – mit Kind wollte ich mir das noch weniger antun.

Als dann der Tag da ist, kann ich es kaum erwarten, mit meinem Jungen in den Zug nach Bern zu steigen. Seinen jüngeren Bruder haben wir zuvor beim Grossmami abgegeben. Ich freue mich wie ein Kind auf unser gemeinsames Abenteuer.

Filmen für den Klassenchat

An der Talstation der Gurtenbahn ist das erste Mal Staunen angesagt: Die Warteschlange scheint unendlich lang, trotzdem ziehen wir sie angesichts der Sommerhitze dem Aufstieg zu Fuss vor. Die Stunde Warten mit anderen vorfreudigen Festival-Besuchern – viele jünger als ich, alle älter als mein Sohn – ist ein gutes Warm Up für meinen Sohn.

Oben auf dem Berg geht das Staunen dann weiter. Auch das von Mama. Denn das Festival, das ich selber vor Urzeiten zum letzten Mal besucht habe, ist um einiges grösser geworden. Eine Erkundungstour, vorbei an duftenden Food-Ständen, kleinen Buden mit Krimskrams zu den Musikbühnen, auf denen die Nachmittagskonzerte bereits im vollen Gange sind, bringt uns langsam in Stimmung. Überall tanzende Menschen, Mädchen mit geflochtenen Haaren, Glitzer im Gesicht und grinsende Jungs mit Hipbags quer über der Brust. Da ist ein Flimmern in der Luft – und ein Hauch von Woodstock.

Je dunkler es wird, desto ausgelassener die Stimmung. Und immer mehr Menschen. Dann das Konzert von Trettmann, wir mitten drin, vor der Bühne, rings um uns Jugendliche im Dunst. Mein Sohn muss sich ziemlich strecken, um nach vorne zu sehen und hält sein Handy in die Höhe. Filme für den Klassenchat. Er singt die Songzeilen mit, zuerst verhalten, dann immer bestimmter, getragen von der Menge. Irgendwann fasst er mich bei an Hand und wir schlängeln uns durch die Fans an den Rand und schauen von dort weiter.