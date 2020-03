Stimmen: «Ich habe Biden gewählt, um Sanders zu verhindern» USA-Korrespondent Alan Cassidy wollte wissen, wie sich Wähler bei den Vorwahlen am Super Tuesday entscheiden. cas

Umfrage in Arlington, Virginia: «Ich habe Mike Bloomberg gewählt». Video: Alan Cassidy

Der Super Tuesday ist der erste Höhepunkt des Wahljahres in den USA. Heute fällt eine Vorentscheidung darüber, wer von den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern im Herbst gegen Donald Trump antreten wird. In 14 Bundesstaaten finden Vorwahlen statt, darunter auch in Virginia. Dort ist die Vorwahl offen: Es können auch Wähler teilnehmen, die für keine Partei registriert sind. Die Video-Umfrage im Wahllokal in Arlington zeigt denn auch: Es geben nicht nur eingefleischte Demokraten ihre Stimme ab, sondern auch ehemalige Republikaner, die sich eine Alternative zu Trump wünschen.