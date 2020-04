In der Schuldenfalle – «Ich lernte nie, mit Geld umzugehen» Die Fachstelle Schuldensanierung Berner Oberland in Thun berät seit 20 Jahren Leute, deren Finanzen aus dem Ruder gelaufen sind. Eine Betroffene erzählt, wie ihr geholfen wurde. Marc Imboden

Werbung für Kleinkredite suggeriert, dass man sich seine Wünsche auch erfüllen kann, wenn in der Kasse Ebbe ist. Diese Illusion mussten schon Tausende teuer bezahlen. Foto: Nicola Pitaro

«Das Gefühl ist wunderbar – seit zwei Jahren bin ich frei», sagt Elvira Beriger heute (richtiger Name der Redaktion bekannt). Das war nicht immer so. Die 52-jährige Frau hat viele Jahre hinter sich, die geprägt waren von Hoffnungslosigkeit und Verdrängung. Denn Elvira Beriger hat nie gelernt, mit Geld umzugehen. «Ich erhielt nie Taschengeld, das ich einteilen musste», erinnert sie sich an ihre Kindheit. Ihre Eltern führten ein Restaurant, und wenn das Mädchen sich etwas kaufen wollte, erhielt sie von ihrer Mutter das Geld dafür.

Während der Lehre als Hotelfachassistentin verfügte sie zum ersten Mal über Geld. «Aber die Lehrlingslöhne waren in jenen Jahren so tief, dass ich nichts auf die Seite legen konnte.»