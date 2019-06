«Ich war noch nie zum Spass auf See»

Die Seefahrt gilt als Männerwelt ...

Die gilt nicht nur, die ist es.

Auf eine Frau kommen gut 100 Männer. Ist Ihnen das unangenehm?

Grundsätzlich ist es mir unangenehm, dass es 2019 noch Bereiche gibt, in denen Männer bessergestellt sind als Frauen. Aber im Meeresschutz und in der zivilen Seenotrettung ist es kein Problem, als Frau in einer verantwortungsvollen Position zu sein. Die Geschlechter sind an Bord 50/50 vertreten. Das ist in der Handels- oder Marineschifffahrt sicher anders.

Wir wissen, dass unsere Brücke verwanzt war, Telefone abgehört worden sind und dass es verdeckte Ermittler gab.

Als Sie vor zwei Jahren angefangen haben, Rettungsmissionen zu fahren, haben Sie geahnt, dass das mal so endet?

Ich bin da mitnichten naiv rangegangen. Wir waren aber trotzdem alle sehr überrascht, als die Iuventa in Italien beschlagnahmt und dieses Ermittlungsverfahren gegen Einzelpersonen eingeleitet wurde.

Sie wurden auch abgehört.

Aus der Beschlagnahmungsakte wissen wir, dass unsere Brücke verwanzt war und Telefone abgehört worden sind, dass es verdeckte Ermittler gab und dass mindestens vier verschiedene Behörden, darunter der italienische Geheimdienst, gegen uns ermittelt haben oder immer noch ermitteln.

Was war das für ein Gefühl, das zu erfahren?

Ein widerliches Gefühl. Wir sind 24 Stunden am Tag auf See, das ist nicht nur dein Arbeitsplatz, du lebst dort. Aber das, was da politisch passiert, finde ich erschreckender, als dass da irgendjemand mit anhört, was ich mit meinen Freunden berede. Es wird vor nichts haltgemacht, um diese Grenzen abzuschotten.

Man kann diese Schrottboote nicht steuern, man kann nicht anhalten, um jemanden wieder einzusammeln.

Sie hätten auch ein gutes Leben als Biologin führen können.

Ich fahre sehr gerne zur See, ich bin da gut drin und ich mache vor allem gerne etwas, was Sinn hat. Und das Stoppen von illegalem Walfang oder das Retten von Menschen ist für mich deutlich sinnvoller, als Labormäuschen zu sein – ohne jetzt gemein sein zu wollen.

Also haben Sie Ihren Eltern irgendwann gesagt: Mama, Papa, ich werde Kapitänin?

Ich war sowieso die ganze Zeit auf See, beim Tauchen oder bei Sea Shepherd. Dass ich Kapitänin wurde, war dann keine grosse Überraschung mehr. Ich komme aus einem sehr liebevollen, tollen Elternhaus. Obere Mittelschicht. Die fanden es natürlich schade, mich nicht mehr so nah bei sich zu haben. Aber grundsätzlich finden die das, was ich mache, gut.

Wissen Sie, wie viele Menschen Sie und Ihre Crews gerettet haben?

Bei den Einsätzen, auf denen ich dabei war, werden das ungefähr 5000 Leute gewesen sein.

Wie ist nach so einer Rettung die Stimmung an Deck?

Manchmal sind die Menschen sehr froh, aber komplett erschöpft. Das sind zum grössten Teil Leute, die eine jahrelange Flucht durch Afrika hinter sich haben und lange in libyschen Internierungslagern festsassen, viele haben Folternarben. Dann treiben sie zum Teil tagelang orientierungslos auf dem Meer. Manchmal ist die Stimmung auch herzzerreissend traurig, weil bei der Überfahrt Leute über Bord gegangen sind. Man kann diese Schrottboote nicht steuern, man kann nicht anhalten, um jemanden wieder einzusammeln.

Ich verstehe nicht, dass so unendlich viel Geld für ein Bauwerk wie Notre-Dame da ist und so unendlich wenig für das Retten von Leben.

Einen Zweijährigen konnten Sie nicht retten. Seinen Leichnam haben Sie in der Kühltruhe des Schiffs mitgenommen.

Wir haben ihn aus dem Wasser gezogen, das Ärzteteam hat versucht, ihn wiederzubeleben. Das hat leider nicht geklappt. Da uns die anwesenden europäischen Kriegsschiffe nicht helfen wollten und die europäischen Behörden an Land sich gesträubt haben, uns einen Hafen zuzuweisen, sind wir drei Tage lang mit diesem toten Jungen im Tiefkühler umhergefahren. Wir hatten keine anderen Möglichkeiten an Bord. Seine Mutter war dabei.