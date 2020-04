Köpfe der Woche – Ihr Optimismus wirkt ansteckend Grosse Songs, grosse Gefühle und grosse Kreativität: Das setzen The Two Romans der Corona-Krise entgegen. Dafür küren wir sie zu den Köpfen der Woche. Michael Gurtner

Das Thuner Duo The Two Romans mit Samuele (links) und Mattia Zanella. Foto: PD/Maximilian Lederer

Die Berner Oberländer Musikszene macht auch in schwierigen Zeiten positive Schlagzeilen. Diese Woche veröffentlichten Samuele und Mattia Zanella das Debütalbum ihres Projekts The Two Romans. Das Werk der Brüder aus Rom, die schon als Kinder oft im Berner Oberland zu Besuch waren und längst in Thun ihre Heimbasis haben, überzeugt mit starken Melodien und internationalem Format. Schon allein dafür ist die Kopf-der-Woche-Ehre alles andere als abwegig.

Kommt hinzu, dass der Optimismus der Zanellas ansteckend wirkt: Die positiven Botschaften in ihren Songs sind den beiden wichtig. Und statt sich zu grämen, dass die Plattentaufe der Corona-Krise zum Opfer fällt, zeigten sich die Two Romans kreativ: Sie hoben kurzerhand ein virtuelles Musikfestival aus der Taufe – das Swiss Sofa Festival (siehe www.thetworomans.com). So trotzt man der Krise! Hut ab vor unseren Köpfen der Woche …