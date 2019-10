Im Bann der Bullen

Längst jedoch haben sie sich den Neureichen aus Salzburg ­ergeben und wären schon mit Rang 2 zufrieden. Ablinger vermisst bei ihnen den Ehrgeiz, mehr aus den Möglichkeiten zu machen, die ihnen eine Weltstadt wie Wien bietet. Wien hat 1,9 Millionen Einwohner, die übrigen zehn Bundesliga-Standorte zusammen kommen auf 775 000.

«Die Wiener Clubs haben ein Problem, sie haben kein sportliches Konzept»Moritz Ablinger, «Ballesterer» Fussballmagazin

Rapid, traditionell der Club der SPÖ, aber auch vom Einfluss der Fans geprägt, hat mit 42 Millionen Euro noch immer das zweitgrösste Budget hinter Salzburg, das in der Saison 2017/18 auf 80,5 Millionen kam. Austria, angeblich von der rechten Bewegung der «Identitären» unterwandert, wies 36 Millionen aus. Der TSV Hartberg stieg 2018 mit einem Budget von 1,5 Millionen in die Bundesliga auf, jetzt liegt er vor der Austria.

«Die Wiener Clubs haben ein Problem», sagt Ablinger, «sie haben kein sportliches Konzept, und sobald es nicht läuft, verfallen sie in Panik.» Da machen es die Kleinen viel besser. In Mattersburg ist für 11 Millionen Euro eine piekfeine Akademie hingestellt worden, «7, 8 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs spielen derzeit in der ersten Mannschaft», weiss Maierhofer.

Und da sind eben der Wolfsberger AC und der Linzer ASK. Sie sind vom Denken der Bullen ­geprägt. Der WAC, europäisch unbekannt bis zum 4:0 in Mönchengladbach, wird von Gerhard Struber trainiert. Struber ist in Salzburg über Jahre von Rangnicks Fussballschule beeinflusst worden, zuletzt war er bei Liefering, dem lokalen Farmteam von Red Bull aus der 2. Liga. Den LASK baute Oliver Glasner während vier Jahren auf. Zuvor war er zwei Jahre Assistenztrainer in Salzburg gewesen, jetzt versucht er sich beim VfL Wolfsburg. Und in den Kaderlisten der österreichischen Clubs finden sich viele Spieler, die Red Bull ausgebildet hat.

Moritz Ablinger vermutet schon einmal: «Ich glaube, Red Bull wird auch die nächsten zehn Jahre Meister.»