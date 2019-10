Im Labor der katholischen Kirche

Die konservativen Positionen waren bei dieser Synode eine Minderheit. ­Dennoch könnten besonders strittige Passagen die nötige Zweidrittelmehrheit verfehlen. Entsprechend angespannt waren die Beratungen über den Entwurf des Abschlussdokuments, der auf ­heftige Kritik aus allen Lagern stiess.

Die einen monierten, der aus Brasilien stammende emeritierte Kurien­kardinal Claudio Hummes, ein Freund des Papstes, habe als Diskussionsleiter der Synode den Text weitgehend vorgegeben. Sandro Magister vom Nachrichtenmagazin «L’Espresso» etwa hält den Ausgang der Synode für programmiert. «Alles ist vorherbestimmt», sagt er.

Franziskus’ Alter Ego

Bei einem öffentlichen Briefing diese Woche habe das auch Kardinal Christoph Schönborn bestätigt, der war vom Papst in die Kommission berufen worden, die das Schlussdokument formulieren soll. Schönborn sagte, weder er noch andere Mitglieder der Kommission hätten am Entwurf mitgearbeitet. ­Geschrieben habe den Hummes und dessen Mitarbeiter.

«Hummes ist das Alter Ego von Franziskus in dieser Synode», sagt Magister. Im Vorfeld habe er als «Deus ex Machina» fungiert, nun, während der Synode, vereine er zwei Rollen in seiner Person: Hauptreferent und Präsident der Kommission, die das finale Papier ­verfasst. Und darum könne man davon ausgehen, dass am Ende die Priesterweihe für verheiratete Männer und eine Aufwertung der Stellung der Frauen in der Kirche in dem Dokument stehen werden. «Das war von Beginn weg das Ziel dieser Operation», sagt Magister, davon ist er überzeugt.

Doch andere fanden das Dokument an vielen Stellen zu unkonkret und überhaupt einen blutarmen Bürokratentext. Es gab zahlreiche Änderungsanträge. Eine Redaktionsgruppe versuchte dann in den letzten Stunden vor den Abstimmungen, den Wust zu einer Erklärung zu ordnen, die konservative Bischöfe nicht vor den Kopf stösst und doch die Gläubigen aller Welt inspiriert; die Hölle ins Paradies zu verwandeln, erscheint dagegen einfach. Das Schlussdokument wird dem Papst unterbreitet, und der kann damit machen, was er will. Er kann es auch ignorieren.