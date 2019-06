Keine Spielverderberin sein? Nach dem Gespräch ging mir dieser Satz nicht mehr aus dem Sinn. Bedeutete er ja nichts anderes, als dass es in dieser von so vielen Menschen ersehnten Sommer- und Ferienzeit keinen Platz für Schicksalsschläge haben darf. Denn der Wunsch, abzuschalten und all das nachzuholen, wofür im Alltag immer zu wenig Zeit ist, ist riesig. Und so wird diese Lebenfreude demonstrativ auf den sozialen Kanälen geteilt.

Manchmal scheint es mir, als wäre der Sommer eine einzige Grillparty. Anders kann ich mir die fröhlichen Gesichter, die mir auf Instagram und Facebook pausenlos entgegegen strahlen, nicht erklären. Eigene Ängste, Sorgen oder Krankheiten wollen verständlicherweise die wenigsten von uns auf diesem Weg teilen. Aber Depressionen sind kein Herbst- oder Winterthema; dass gerade Badiwetter ist, hat noch nie jemanden davon abgehalten, unglücklich zu sein.

Die schönen Tage müssen doch genutzt werden

Im Gegenteil: Gerade das gleissende Licht, die Hitze und die Tatsache, dass es fast unmöglich scheint, sich bei einer Krise in die eigenen vier Wände zurückzuziehen, machen es zusätzlich schwierig, wenn es einem nicht gut geht. Und wer hat in dieser Situation Lust, sich zu erklären, wenn man gefragt wird: «Warum kommst du nicht mit zum Schwimmen, zum Apéro oder ans Open Air?» Als mein erster Freund kurz vor der Matur an einer Psychose erkrankte und daraufhin die Schule für eine Therapie verlassen musste, erklärte er mir: «Im Winter ist es einfacher, traurig zu sein. Aber wenn die Sonne lacht, dann wird das auch von dir erwartet.»

Damals hatte ich Mühe, seine Worte zu begreifen, weil ich mit meinen 18 Jahren mit dieser Situation völlig überfordert war. Heute weiss ich: Wer im Sommer eine schwere Zeit hat, setzt sich vielleicht mehr unter Druck als zu anderen Jahreszeiten. Schliesslich sollten doch die schönen Tage genutzt werden.

Als mein Vater und meine Mutter innert weniger Jahre jeweils im Sommer verstarben, erfuhr ich viel Verständnis und Mitgefühl. Aber ich merkte auch, dass viele meiner Bekannten und Kollegen mit anderen Dingen beschäftigt waren und dass meine Trauer nicht wirklich in ihr momentanes Lebensgefühl zu passen schien. Das war kein Problem für mich, da ich in meinem engsten Umfeld gut aufgehoben war. Als wir meine Eltern jeweils an einem heissen Junitag bei Bilderbuchwetter zu Grabe trugen, fühlte ich mich wie im falschen Film.

Inzwischen geniesse ich den Sommer wieder, aber der Juni fühlt sich nie mehr so an wie früher. Und es ist mir bewusst: Auch wenn sich das Leben in diesen Tagen leicht und verheissungsvoll anfühlt, das Schicksal macht keine Ferien.

