Vorfreude auf Lockerungen – Imaginäre Tour durch wiedererwachtes Bern Im Stade de Suisse YB anfeuern, im Adrianos Kaffee trinken, im Dählhölzli die Affen bestaunen: Ein Video auf der «I love Bern»-Facebook-Seite heizt die Vorfreude der Stadtberner auf die Lockerungen der Corona-Massnahmen an.

Er tut das, worauf sich die Stadtberner seit dem 16. März freuen. Die Freundin in der Menschenmenge am Loebegge suchen, an der Front auf einen Kollegen treffen, auf dem Bundesplatz-Märit einkaufen, sich am Zytglogge durch die Touristen schlängeln oder im Rosengarten Fussball spielen. Ja sogar beim Zeigen des Libero-Abos im Blauen Bähnli kommt Freude auf.

Doch der Protagonist des Videos von «I love Bern», das seit Donnerstag auf Facebook kursiert, muss vorerst noch mit imaginären Menschen in der noch halbleeren Stadt vorlieb nehmen.

Die vielen Likes und Kommentare zum Video auf der Fanseite der Tourimusorganisation «Bern Welcome» zeigen, wie sehr sich die Stadtberner auf die Lockerungen der Massnahmen freuen. «Isch no lärer aus bi üs im Wald!» schreibt etwa eine Userin. Bereits heute Samstag wird die Stadt zumindest wieder mit einigen Marktständen belebt. Corona-getreu auf 26 Standorte vereilt.

( sih )