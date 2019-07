«In den USA ist offener Rassismus erlaubt»

Können Sie das ausführen?

Ich bin wegen des Basketballs in den USA, aber das Leben ist so viel wichtiger. Mir wurde bewusst, dass ein Sekundenbruchteil mein ganzes Leben verändern könnte. Der Vorfall war ein Augenöffner. Insofern bin ich irgendwie dankbar, ist mir das widerfahren. Ich versuchte, dieses negative Erlebnis in etwas Positives zu verwandeln.

Eine grosse Karriere

Mit 17 spielte Thabo Sefolosha in der Nationalliga A, mit 18 ging er nach Frankreich, später wechselte er nach Italien, und als 22-Jähriger debütierte er als erster Schweizer in der NBA. Der Sohn eines Südafrikaners und einer Westschweizerin hat während insgesamt 13 Saisons für Chicago, Oklahoma City, Atlanta und Utah gespielt. 2010 gehörte er offiziell zu den zehn besten Defensivspielern der NBA, 2012 erreichte er mit Oklahoma City den Playoff-Final (1:4 gegen Miami). Derzeit ist der Vater von zwei Töchtern vertragslos, aber guter Dinge, einen neuen Arbeitgeber zu finden.



Für die grössten Schlagzeilen sorgte der Waadtländer freilich abseits des Courts: Am frühen Morgen des 8. April 2015 wurde er mit einem Teamkollegen vor einem Nachtclub in Manhattan verhaftet, wobei ihm ein Polizist das rechte Schienbein brach. Auf juristischem Weg konnte Sefolosha seinen Namen reinwaschen. Am Ende willigte die Stadt New York auf einen aussergerichtlichen Vergleich ein, der sie verpflichtete, ihm vier Millionen Dollar zu bezahlen.

Weil Sie sich juristisch mit Erfolg zur Wehr setzten, gelten Sie als Vorkämpfer für Minderheiten. Behagt Ihnen diese Rolle?

Ich denke, wir haben alle die Verantwortung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, dann tue ich das. Zum Beispiel, indem ich öffentlich auf eine Ungerechtigkeit hinweise. Ich habe über die Jahre den Glauben verloren, dass die grossen Organisationen etwas erreichen können. Wir müssen lokal beginnen, im Kleinen etwas bewirken.

Kürzlich nahmen Sie für Russell Westbrook Partei, nachdem dieser von einem Fan Ihres Teams beleidigt worden war. Hat der Rassismus zuletzt zugenommen?

Ja, in den USA ist offener Rassismus erlaubt, weil der Präsident ein Rassist und Eiferer ist. Heute getrauen sich viele Leute, öffentlich zu sagen, die Mexikaner oder wer auch immer passten ihnen nicht.

«Bevor ich in die USA ging, hatte ich von diesem Land keine Ahnung gehabt.»

Was hält die Mehrheit der NBA-Spieler von Donald Trump?

Die letzten Meisterteams lehnten es ab, im Weissen Haus für den Titel geehrt zu werden. Trump kommt in der NBA nicht gut an, ich glaube, er kommt in den ganzen USA nicht gut an, aber er hat eine starke Gruppe von Anhängern, die ihn bedingungslos unterstützt. Ich erachte ihn als sehr, sehr gefährlichen Mann. Er ist daran, der US-Wirtschaft zu schaden und das Machtgleichgewicht in der Welt über den Haufen zu werfen.