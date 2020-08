Existenzangst in der Hotellerie – In der Schweiz stehen über 200 Hotels zum Verkauf Die Beherbergungsbranche in der Schweiz befindet sich seit Jahren auf Schrumpfkurs. Die Corona-Krise wird den Abwärtstrend trotz Schweizer Gästeboom nochmals verschärfen. Beat Schmid

6,5 Millionen Franken, und es ist deins: Auf einem Hügel in Vulpera im Unterengadin wartet Villa Engiadina auf solvente Käufer. Foto: Alamy Stock Photo

Wer jetzt ins Hotelgeschäft einsteigen will, hat die Qual der Wahl. Noch selten war das Angebot an verfügbaren Betrieben grösser. Auf einschlägigen Immobilienportalen sind derzeit über 200 Hotels ausgeschrieben. Das entspricht etwa 5 Prozent der Hotelbetriebe in der Schweiz. Bereits ab 350’000 Franken bekommt man eine kleine Herberge. Am oberen Ende der Skala sind zweistellige Millionenbeträge fällig.