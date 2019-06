In jedem Alter eine schöne Haut

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 12 Jun 2019 03:00:26 +0000)

Es sind nicht Falten, die uns alt machen. Auch wenn uns dies in den sozialen Medien immer wieder eingeimpft wird. Im Gegenteil: Ein zu glatt gebügeltes Gesicht wirkt nicht etwa attraktiv, sondern eher komisch oder gar bemittleidenswert. In Zeiten des Jugendwahns, in denen wir Frauen noch oft aufgrund unseren Äusseren beurteilt werden, ist die Angst vor dem Älterwerden und dem Alter durchaus nachvollziehbar. Aber neue Umfragen bei Menschen mittleren Alters zeigen: Gewünscht wird, jedenfalls in Europa, nicht eine möglichst straffe Haut, sondern ein ebenmässiges Hautbild mit einer gesunden und frischen Ausstrahlung.