In London beginnt ein bitteres Gefecht

Der Kampf um die Nachfolge Theresa Mays ist diese Woche voll in Gang gekommen. All die Tories, die die britische Premierministerin beerben wollen, liefern sich in Westminster ein bitteres und oft äusserst persönliches Gefecht. Zehn Kandidatinnen und Kandidaten haben es auf die Bewerberliste geschafft. Am Donnerstag findet der erste Wahlgang statt, der einige der Hoffnungsvollen schon aus dem Rennen werfen dürfte. Nächste Woche soll weiter «ausgesiebt» werden von den 313Abgeordneten der konservativen Fraktion im House of Commons, dem britischen Unterhaus. Danach, wenn nur noch zwei Namen übrig sind, haben die etwa 124 000 eingeschriebenen Parteimitglieder das Sagen.