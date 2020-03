Ökumenische Kampagne – In Spiez gibt es Suppe für ein Projekt im Kongo «Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert». So lautet das nationale Motto der beiden Spiezer Kirchgemeinden.

Suppe löffeln, um am Samstag, 7. März, ein Projekt der Demokratischen Republik Kongo zu unterstützen. Foto: Tamedia

Das Saatgut sei die Grundlage des Lebens, halten die Spiezer Kirchgemeinden auf ihrer Einladung fest. Die ökumenische Kampagne zeige auf, wie wichtig Bewahrung von traditionellem Wissen und regionalem Saatgut für die Ernährung der Menschheit sei. Das diesjährige Projekt von Brot für alle und Fastenopfer erreicht rund 15’000 Personen in der Demokratischen Republik Kongo. Bauern werden geschult in effizienten und ökologischen Anbaumethoden und unterstützt im Einsatz für ihre Rechte.

Am Samstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr bieten die Kirchgemeinden an Ständen Suppe zum Mitnehmen an. In Spiez beim Terminus-Areal, bei Coop an der Oberlandstrasse, Ecke Krattigstrasse/Aeschiweg und Verzweigung Bürgstrasse/Gruebweg, in der Sodmatte, in den Breiten und bei Volg Spiezwiler und Volg Faulensee. Suppe zum Essen und zum Mitnehmen gibt es in der Kirchgemeindestube Hondrich. Die Suppe ist grundsätzlich gratis; freiwillige Spenden kommen vollumfänglich dem Projekt im Kongo zugute.

Auf Sonntag, 8. März, laden die Kirchgemeinden um 9.30 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die katholische Kirche mit Theologin Gabriele Berz und Pfarrer Thomas Josi ein. Die musikalische Gestaltung liegt bei der Organistin Mila Artemieva und dem Quintett Consonus. Anschliessend gibt es einen Apéro.