Probleme in der Schweiz und Europa – Internetverbindung bei UPC-Kunden immer wieder unterbrochen Der Kabelnetzbetreiber hat am Montagabend mit Störungen bei der Übermittlung von Daten gekämpft. Das Problem bestand in der ganzen Schweiz sowie in Teilen Europas.

Der Kabelnetzbetreiber UPC hat am Montagabend mit technischen Probleme gekämpft. Das Internet fiel seit 18 Uhr immer wieder für zehn bis fünfzehn Minuten aus. Keystone/Symbolbild)

Der Kabelnetzbetreiber UPC hat am Montagabend mit Störungen bei der Übermittlung von Daten gekämpft. Das Problem bestand in der ganzen Schweiz sowie in Teilen Europas.

Mediensprecherin Stephanie Niggli bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA Meldungen von Onlineportalen vom Montagabend. Die Störung trat demnach um 18 Uhr auf. Seit diesem Zeitpunkt sei das Internet «immer wieder» für zehn bis fünfzehn Minuten ausgefallen oder langsam gewesen. Betroffen gewesen seien alle Dienste, bei welchen Daten übermittelt werden. Also Internet, Video-on-Demand und Replay-TV.

Das Problem betraf die ganze Schweiz sowie Teile Europas, wie Niggli sagte. So hätten etwa auch die Schwesterngesellschaften UPC Polen oder Virgin Media in England eine Störung gemeldet. Wie lange diese noch dauert, war am Abend unklar. Die Techniker analysierten die Situation.

( SDA /fal )