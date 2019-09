Investor Remo Stoffel darf am Flughafen Zürich enteignet werden

Remo Stoffels Priora Suisse AG darf am Flughafen Zürich wegen eines Frachthallenprojektes enteignet werden. Es geht um ein Grundstück von 11'842 Quadratmetern Fläche, wie dem am Freitag publizierten Urteil des Bundesverwaltungsgericht zu entnehmen ist. Der Flughafen Zürich will darauf ein Frachtgebäude erstellen.