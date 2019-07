Ist diese Art von Entwicklungshilfe sinnvoll?

Vor etlichen Jahren habe ich über einen Zeitungsartikel einen jungen Mann im Südsudan (von ferne) kennen gelernt und unterstützte ihn einige Male mit 100 Franken. Er machte eine Ausbildung als Elektriker. Dann hörte ich nichts mehr von ihm. Vor einigen Wochen kontaktierte er mich über Facebook und erzählte von der Not in seinem Lager in Kenia (Kakuma). Ich sandte ihm 100 Franken, und er bedankte sich - das wars eigentlich. Nun erzählte ich davon mir ganz nahestehenden Menschen. Deren Reaktion war überraschend: Das machst du ganz falsch, denn der Mann wird aus der Masse herausgehoben, es gibt Neid, besser wäre es, eine NGO zu unterstützen. Meine Meinung: Ich helfe einer Familie konkret und lindere deren Not, statt über die «ganze Wiese» zu mähen.A.B.