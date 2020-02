Gemeindewahlen Ostermundigen – Iten will erneut Präsident werden Bereits seit mehr als sieben Jahren ist Thomas Iten Präsident von Ostermundigen. Nun will es der Parteilose erneut wissen. Mathias Gottet

Thomas Itten tritt bei den kommenden Gemeindewahlen in Ostermundigen wieder an. (Archivbild) Raphael Moser

Es sei seine «Leidenschaft», seine «Motivation». Und deshalb stelle er sich erneut zur Wahl, um sich für die Menschen in Ostermundigen als Präsident einzusetzen. Dies vermeldete Thomas Iten (parteilos) per Communiqué. Für Iten wäre dies die dritte Legislatur.



Iten sieht sich selber als «Brückenbauer» und möchte diese Fähigkeit auch bei den möglichen Fusionsverhandlungen mit der Stadt Bern und anderen Gemeinden einsetzen.

Mehrere grosse Projekte



Wie Thomas Iten auf Nachfrage mitteilt, sei er weiterhin motiviert, die Gemeinde weiterzuführen: «Ostermundigen ist nicht die einfachste, aber sicher die spannendste Gemeinde zwischen Bodensee und Genfersee», sagt er.

Damit spricht er Projekte an wie das Tram zwischen Bern und Ostermundigen und das Zentrum am Bahnhof, wo zurzeit das höchste Gebäude des Kantons entsteht. Er meint aber auch die mögliche Fusion Grossbern. Iten will sich zu dieser Frage nicht weiter äussern, der Gemeinderat möchte einfach ergebnisoffen sondieren.



Thomas Iten amtete bereits während zwei Legislaturen als Gemeinderat. Damals war er noch Mitglied der SP. Bei der Gemeindepräsidentenwahl im November 2012 trat er dann als parteiloser Kandidat an. Im ersten Wahlgang landete er hinter Aliki Panayides von der SVP auf Rang zwei.



Die Gesamterneuerungswahlen finden am 27. September 2020 statt. Ob weitere Kandidaten das Amt des Präsidenten angreifen, ist zurzeit noch unklar.