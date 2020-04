Vorturner der Schweiz – Jack muss wieder ran SRF-Zuschauer verlangen nach Übungen für zu Hause. Das Fernsehen setzt einmal mehr auf Jack Günthard und seine, Zitat Beni Thurnheer, «Mutter aller Fitnesssendungen». Linus Schöpfer

Olympiasieger am Reck, Drillmeister im Trainer: Jack Günthard, 1974. Foto: Keystone

Stellen Sie sich vor, man schneide von jeder Schweizerin und jedem Schweizer das Übergewicht ab. Dann würde man das derart gewonnene Fett irgendwo im Land zu einem Haufen aufschütten. Darauf würde man das Fett in Zugwaggons stopfen. Schliesslich würde der Zug losfahren. Können Sie sich vorstellen, wie unglaublich lange dieser Zug dann wäre? Und wie grässlich der Anblick – überall dieses wabbelnde, schmierige Fett?

Dieses Beispiel habe Jack Günthard einmal gebracht, erinnert sich Beni Thurnheer, der Mitte der 70er mit Günthard die Radiosendung «Fit mit Jack» aufnahm. Radio Beromünster, morgens um acht.

«Günthard war ein Prediger», sagt Thurnheer am Telefon. Die letzte Minute der Sendung habe er jeweils gebraucht, um vor Gesundheitsgefahren zu warnen, etwa eben vor dem Übergewicht.

Nachfrage ist gross

Dieser Tage gibt Günthard, der vor vier Jahren gestorben ist, ein posthumes Comeback. SRF stellt seine alten Sendungen online, zeigt einen Ausschnitt in der «Tagesschau», bietet seit Anfang Monat mit «Fit mit Adriano» eine Adaptation mit Langläufler Adriano Iseppi an.

Viele Zuschauer verlangten nach Fitnessübungen für zu Hause, erklärt eine SRF-Sprecherin. Also muss der alte Jack wieder ran mit seiner «Mutter aller Fitnesssendungen» (Thurnheer). Mit den Videos öffnet SRF ein Wurmloch in eine vergangene Welt, eine frühere Schweiz.

«Darf ich euch bitten, den Tisch wieder wegzuräumen?», sagt Günthard im freundlichen Kommandoton zur tief im Sofa versunkenen Familie Lehmann, die den Tisch sofort wegräumt und sich darauf bemüht, die Übungen nachzuahmen. «Jack Günthard, das war die alte Magglingen-Schweiz. Zucht und Ordnung, ziemlich militärisch», sagt Beni Thurnheer.

Günthard war der Vorturner der Schweiz, erst im Radio, dann im Fernsehen. Davor studierte er Sportwissenschaften an der ETH und gehörte zu den besten Athleten des Landes. Mit über 30 Jahren wurde der Zürcher Olympiasieger am Reck und Europameister am Barren, als Coach drillte er die Nationalmannschaften der Schweiz und Italiens zu beachtlichen Erfolgen.

Bodenturnen am Eidgenössischen Turnfest in Zürich: Jack Günthard, 1955. Foto: Keystone

«Mit Disziplin ist alles möglich, das war sein Motto», sagt Thurnheer. Rhythmusgefühl allerdings habe Jack Günthardt nie gehabt. Um die Übungen zu erleichtern, wurden sie mit Musik unterlegt. Aber Günthard habe es einfach nie geschafft, im Takt zu turnen. «Irgendwann verlor der Musikinstruktor jeweils die Nerven und sagte zu Jack: ‹Ach, mach doch einfach!›»

Ersatzkleider bereitlegen

Jack Günthard – kantiges Gesicht, Nabholz-Trainer, Porschefahrer – war eine Autorität im konservativen Milieu, die NZZ schwärmte von seiner «suggestiven Überzeugungskraft». Heute wirken die Auftritte vor allem hölzern, gerade auch in ihrer erzwungenen Lockerheit. Etwa wenn Günthard den Zuschauern ein «Muskelkäterli» androht oder von Bewegungen wie «Palmen im Wind» erzählt.

Brauchbar seien die Übungen aber nach wie vor, sagt Beni Thurnheer. «Jack hat sie ja damals sehr überlegt und nach sportwissenschaftlichen Kriterien zusammengestellt.» Allerdings solle man sich vorher besser ein paar Ersatzkleider bereitlegen, wenn man ernsthaft mitturnen wolle mit Jack Günthard.

