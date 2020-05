Oberland – Jazz-Tage Lenk sind abgesagt Die Verantwortlichen der Jazz-Tage Lenk müssen zum ersten Mal in der 32-jährigen Festivalgeschichte alle für den Sommer geplanten Konzerte absagen. Barbara Schluchter-Donski

Einen Glanzpunkt setzte Pepe Lienhard mit seiner Big Band an den Jazz-Tagen vor zwei Jahren. Foto: PD

«Der Bundesrat hat am 29. April die Durchführung von Grossanlässen mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende August verboten», schreiben die Verantwortlichen der Jazz-Tage Lenk. «Durch diese Vorgabe der Regierung werden unsere Konzerte auf der Hauptbühne am Kronenplatz nicht stattfinden können.» Ebenfalls seien zahlreiche andere Konzerte in den Hotels und Restaurants an der Lenk von den Pandemiefolgen betroffen, da man davon ausgehen müsse, dass die Auflagen für Hygienemassnahmen und Abstandsregeln auch weiterhin bestehen bleiben würden.