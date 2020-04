Max Reichen beim Gaskessel, er ist Geschäftsführer der Bar- und Clubkommission, am 15.4. 2020 in Bern. Foto: Raphael Moser / Tamedia AG

Max Reichen beim Gaskessel, er ist Geschäftsführer der Bar- und Clubkommission, am 15.4. 2020 in Bern. Foto: Raphael Moser / Tamedia AG

Kredite sind eine gute Sofortmassnahme, damit Bars und Clubs überleben können. Aber man muss eines sehen: Die meisten sind überlebensfähig, aber nicht rentabel. Die Margen sind tief, und viele können ihre Ausgaben nur knapp decken. Kultur ist ein riskantes Geschäft: Die Gagen für Bands und DJs sind hoch, und schon ein einziger schlechter Abend kann ein riesiges Loch in die Kasse reissen. Unter diesen Umständen ist es für sie schwierig, Kredite je wieder zurückzuzahlen. Die Ausfallsentschädigungen für die Kultur müssen ausgeweitet werden, sonst wird es für uns bitter.

Es kommt nun darauf an, wann wir wieder öffnen können und in welchem Mass wir unterstützt werden. Im schlimmsten Fall wird jeder dritte Club nicht wieder öffnen können.

Was bedeutet das?

Als Betreiber oder Betreiberin erhalten sie 3320 Franken pro Monat. Das ist sehr wenig, um davon zu leben. Die Betriebe zahlen aber nicht nur Löhne, sondern auch Miete – sie beläuft sich auf bis zu 30 Prozent eines Jahresbudgets –, grosse Clubs in den Städten zahlen bis zu 60’000 Franken Miete pro Monat. Wir wissen aber noch immer nicht, ob wir einmal die volle Miete bezahlen müssen. Gewerbe und Vermieter haben noch keine Lösung gefunden.

Viele Clubs helfen sich, indem sie auf Internetplattformen Geld sammeln – und werden von ihren Gästen grosszügig unterstützt.

Unsere Branche ist ein Geschäft der Emotionen. Unsere Gäste können an Partys oder Konzerten den Alltag vergessen und erleben einen kurzen Moment, in dem die Welt für sie okay ist. Deshalb sind sie nun auch bereit, ihren Club zu unterstützen. Mit diesem Geld sichern die Clubs sich ab, damit sie nach der Krise wieder ein interessantes Programm gestalten können; das bedingt eine gewisse Risikofreudigkeit. Es kann aber nicht sein, dass wir mit unserem Ruf und unserem Netzwerk Geld beschaffen, um für grosse Immobilienkonzerne die Rendite zu sichern.