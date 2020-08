Am helllichten Tag – Jugendliche rauben Mann an Berner Tramhaltestelle aus Am Sonntagnachmittag haben vier junge Männer an der Tramhaltestelle Loryplatz einen Mann geschlagen und bestohlen. Das Opfer wurde beim Vorfall verletzt.

Am vergangenen Sonntag wurde ein Mann in Bern am helllichten Tag an der Tramhaltestelle Loryplatz ausgeraubt. Er stand ungefähr um 14.30 Uhr auf dem Perron, ab dem das Tram stadteinwärts fährt, als er von drei jungen Männern – etwa 16 bis 20 Jahre alt – angesprochen und kurz darauf von einem vierten Unbekannten «tätlich angegangen wurde», wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Das Opfer stürzte letztendlich gar auf die Tramgeleise.

Daraufhin raubten die vier Unbekannten den Mann aus. Sie stahlen ihm Bargeld und flüchteten zu Fuss in Richtung Schwarztorstrasse stadteinwärts. Der Bestohlene wurde beim Vorfall verletzt. Er begab sich später selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Raub aufgenommen und sucht Zeugen, die sich zur genannten Zeit bei der Tramhaltestelle aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere wird auch eine Frau, die sich nach dem Befinden des Mannes erkundigt hatte, gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 031 638 81 11 entgegen.

chh/sda