Polizeieinsatz in Muri – Jugendlicher beim Baden verunfallt Oberhalb des Muribades ist es am Montag zu einem Badeunfall gekommen. Ein Jugendlicher wurde ins Spital gebracht. Über dessen Gesundheitszustand macht die Polizei keine Angaben. UPDATE FOLGT

Aufregung am Montagabend an der Aare oberhalb des Muribades: Innert kurzer Zeit fahren nach 17 Uhr Ambulanz, Polizei, Notarzt und ein Polizeiboot auf, wie ein Leserreporter berichtet. Auch ein Care Team habe im Einsatz gestanden. Doch was war passiert?

Polizei-Sprecher Dominik Jäggi bestätigt auf Anfrage einen Einsatz im Zusammenhang mit einem Badeunfall: Ein Jugendlicher sei aus dem Wasser geborgen und ins Spital gebracht worden. Zum Gesundheitszustand des Verunfallten machte die Polizei keine Angaben. Es liefen noch Abklärungen zum Unfall.

( flo )