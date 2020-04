ARA Brienz – Kanton unterstützt den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage Der Regierungsrat des Kantons Bern hat einen Beitrag von rund 5 Millionen Franken für den Ausbau der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Brienz zugesichert.

Die ARA Brienz mit den Profilen für den Neubau. Foto: Hans Urfer

Die ARA Brienz reinigt die Abwässer der Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten sowie der touristischen Anlagen Ballenberg und Axalp. Sie wurde 1971 in Betrieb genommen und hat nun ihre Lebensdauer erreicht. «Wegen der höheren Anforderungen an die Reinigungsleistung und die Kapazität ist ein kompletter Neubau die beste Variante», heisst es in einer Medienmitteilung der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion. Der Neubau soll bis 2023 neben den bestehenden Becken innerhalb des ARA-Geländes realisiert werden. Die bestehende Anlage wird anschliessend zurückgebaut.