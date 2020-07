Kanton macht Partylokal dicht – Kapitel-Schliessung hat keine Auswirkungen auf andere Clubs Nach weiteren Corona-Fällen muss der Berner Club Kapitel zehn Tage zumachen. Der Kanton behandelt andere Clubs deswegen nicht strenger – vorerst. Sibylle Hartmann , Christoph Albrecht

Der Club Kapitel am Bollwerk bleibt wegen drei Corona-Fällen für 10 Tage geschlossen. Foto: Peter Klaunzer

Bereits am Freitag machte der Berner Club Kapitel schweizweit Schlagzeilen. Nach der Partynacht vom 18. Juli war eine Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Alle 305 Gäste mussten in Quarantäne.

Am Samstagabend folgte nun die nächste Hiobsbotschaft. «Zu unserem Bestürzen mussten wir heute leider erneut die Kontaktdaten unserer Gäste, Mitarbeitenden und Künstlerinnen und Küstler ans das Kantonsarztamt Bern weiterleiten.» Diese Zeilen veröffentlichten die Club-Betreiber auf Facebook. Nach 20 Uhr seien sie darüber informiert worden, dass ein Gast von Donnerstagnacht positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sei.

Damit nicht genug. Nicht nur die 140 Gäste, die sich an jenem Abend im Kapitel aufhielten, wurden in Quarantäne gesetzt – gleich der ganze Club wurde um 23 Uhr auf Anordnung der Kantonsärztin geschlossen. Er bleibt voraussichtlich zehn Tage zu, wie der Kanton Bern am frühen Sonntagmorgen in einer Mitteilung bekannt gab.

Restriktive Massnahme

Dort heisst es weiter, dass insgesamt zwei weitere Personen, die am 18. Juli im Kapitel waren, inzwischen positiv getestet wurden. Eine der beiden neuen Infizierten, die an beiden Abenden dort war, hatte schon vor der Party am Donnerstag Symptome gezeigt, sei also zu diesem Zeitpunkt bereits ansteckend gewesen.

Die Contact Tracer haben die Liste der rund 140 Personen, die sich am Donnerstag im Club aufhielten, bereits erhalten. Die Personen auf der Kontaktliste seien in der Nacht auf Sonntag schriftlich benachrichtigt worden. Sie würden zudem im Verlaufe des Sonntags telefonisch kontaktiert.

Zu dieser restriktiven Massnahme, den Club gleich zu schliessen, musste gegriffen werden, weil davon auszugehen sei, dass sich am Samstag vor einer Woche noch mehr Leute infiziert haben. Das sagt Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern, auf Anfrage.

Schutzkonzept vorbildlich umgesetzt

Nur so könne diese konkrete Ansteckungskette unter Kontrolle gebracht werden. Aus diesem Grund wurde auch eine vorerst zehntägige Schliessung angeordnet, «damit wir sichergehen können, dass aus diesem Herd keine weiteren Ansteckungen mehr hervorgehen», sagt Giebel.

Der Entscheid, den Club vorübergehend zu schliessen, hätten die Kapitel-Betreiber bereits vor der Anordnung der Kantonsärztin gefallen, wie sie in einer Medienmitteilung weiter schreiben. Bei der Kontrolle zur Überprüfung der Einhaltung der Schutzmassnahmen durch die Kantonspolizei Bern am Samstagabend habe es keinerlei Beanstandungen gegeben. «Wir haben uns zu jeder Zeit an sämtliche Auflagen des geprüften Schutzkonzepts gehalten und dieses vorbildlich umgesetzt.»

Folgen erst bei weiteren Vorfällen

Diese Aussage unterstreicht auch Giebel. Sowohl der Club als auch die Person, die am Samstag und am Donnerstag im Club war, hätten nichts falsch gemacht. «Die Person hat sich am Freitag wie angeordnet in Quarantäne begeben und sich gleich testen lassen, weil sie bereits leichte Symptome hatte.» Im Moment sei es nicht ganz einfach, eine Sommergrippe von einer Covid-19-Erkrankung zu unterscheiden, fügt Giebel an.

Welche Auswirkungen hat Vorfall für die Clubszene im Kanton Bern? «Im Moment keine. Jeder Fall ist ein Einzelfall», so Giebel. Sollten sich solche Ereignis häufen, müssten die Regelungen in Clubs angepasst werden, wie etwa die Einführung der Maskenpflicht oder die Einschränkung der Gästezahl, so wie es andere Kantone bereits gemacht haben.

Für Club «wirtschaftlich dramatisch»

Für den Club Kapitel Bollwerk ist die zehntägige Schliessung «wirtschaftlich dramatisch», wie Chef Diego Dahinden auf Anfrage sagt. «Mehrere Veranstaltungen waren bereits vorbereitet.» Nebst dem Musikclub werde zudem auch der Restaurant- und Barbetrieb eingestellt. Das sei happig, zumal das Lokal im Frühling wegen des Lockdown bereits drei Monate lang geschlossen bleiben musste.

Nichtsdestotrotz bezeichnet Dahinden die Schliessung als sinnvoll. «Das ist absolut in unserem Interesse», sagt er. Es gelte jetzt, die Ansteckungskette sofort zu unterbrechen und allfällige Infektionen so gut es geht zurückzuverfolgen.

«Wir wollen diese Gelegenheit jetzt nutzen und beweisen, dass unser Schutzkonzept eben funktioniert.» Diego Dahinden, Chef des Clubs Kapitel Bollwerk

Der Club Kapitel ist das erste Berner Partylokal, in dem Coronafälle bekannt wurden. Dass jetzt ausgerechnet sein Betrieb im Fokus steht, «ist für uns natürlich nicht optimal», sagt Dahinden.

Dennoch glaubt der Club-Chef nicht, dass der Vorfall dem Image seines Betriebs nachhaltig schaden wird. Im Gegenteil: «Wir wollen diese Gelegenheit jetzt nutzen und beweisen, dass unser Schutzkonzept eben funktioniert.»