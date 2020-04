Teilzeit in der Corona-Krise – Kein Arbeitseinsatz, kein Lohn? Im März ist die Zahl der Arbeitslosen in der Gastronomie stark angestiegen. Gerade dort werden viele Teilzeitarbeitnehmende beschäftigt. Wie ein Beispiel zeigt, haben sie einen Lohnanspruch auf nicht geleisteten Stunden. Claudia Salzmann

Bereits im Monat März haben sich 510 Arbeitnehmende aus der Gastronomie beim Arbeitslosenamt neu gemeldet. Foto: Nicole Philipp

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Kanton Bern in allen Branchen um 1471 Personen auf 12‘649 an. Das teilte der Kanton Bern am Dienstag mit. Die kantonale Arbeitslosenquote erhöhte sich von 2,0 auf 2,2 Prozent. Im schweizweiten Vergleich liegt Bern unter dem Schnitt: Die nationale Quote liegt nun bei 2,9 Prozent. Ab März sinke saisonbedingt die Arbeitslosigkeit im Normalfall, wegen der Coronavirus-Krise sei nun das Gegenteil der Fall, heisst es weiter.