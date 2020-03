Lenk besinnt sich anders – Kein Wechsel der Destination, aber ein neuer Vertrag Die Absicht von Lenk Simmental Tourismus (LST), sich der Destination Gstaad Saanenland Tourismus anzuschliessen, goutiert der Kanton nicht. Mit der TALK soll ein neuer Vertrag ausgehandelt werden. Svend Peternell

Die «Skiregion Adelboden-Lenk…dänk!» als Hauptprodukt der Lenk soll nach Auffassung der Lenk Simmental Tourismus AG gepusht werden – hier der Sessellift Metsch. Foto: Franziska Scheidegger

Roland Berger hatte keine Freude, was er vor kurzem an der Hauptversammlung von Adelboden Tourismus verkünden musste. Lenk Simmental Tourismus (LST) hatte am 23. Dezember 2019 den Kooperationsvertrag mit der Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) gekündigt und damit geliebäugelt, zur Nachbardestination Gstaad Saanenland Tourismus (GST) zu wechseln. Roland Berger, der Verwaltungsratspräsident der TALK, meinte in einem Interview mit dem «Frutigländer» von letzter Woche: «Sollte die Volkswirtschaftsdirektion einem Wechsel der Lenk zustimmen, würde sie ihre eigenen Vorgaben unterlaufen.»