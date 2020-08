Waldrappe in Uetendorf – «Keine eigentliche Sensation mehr» Hannes Zaugg-Graf beobachtete am Samstag zwei Waldrappe in Uetendorf. Die Vögel, die aus einem Wiederansiedlungsprojekt stammen, werden immer häufiger gesichtet. Barbara Schluchter-Donski

Zwei Waldrappe spazieren durch das Gras auf einer Wiese am Rand von Uetendorf. Leserbild: Hannes Zaugg-Graf

Hannes Zaugg-Graf war entzückt, als er die Beobachtung machte: Zwei Waldrappe spazierten am Samstagmorgen seelenruhig durch das Gras auf einer Wiese am nördlichen Dorfrand von Uetendorf. Und während sich die Tiere weiter an Würmern und Insekten gütlich taten, holte der GLP-Grossrat seine Kamera, drückte ab und schicke die Bilder der Redaktion dieser Zeitung. «Meines Wissens wurden diese Vögel noch nie in der Schweiz so zentral in freier Wildbahn gesichtet», schrieb er dazu.