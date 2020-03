Emotionale Debatte im Grossen Rat – Keine Gratis-Tampons an Berner Schulen Der Grosse Rat ist gegen die kostenlose Abgabe von Tampons und Binden an den Berner Schulen. Der Mehrheit geht der zu weit.

Foto: iStock

Der Grosse Rat will sich nicht für kostenlose Tampons und Binden an den öffentlichen Schulen einsetzen. Mit 76 zu 59 Stimmen hat er am Dienstag ein Postulat von Maurane Riesen (PSA) abgelehnt.

In allen öffentlichen Gebäuden stehe Toilettenpapier kostenlos zur Verfügung, sagte Riesen. Hingegen gebe es keine Gratis-Tampons und -Binden. Dabei handle es sich um einen Grundbedarf, der manche Mädchen und Frauen vor finanzielle Probleme stelle. Der Kanton Bern solle dem Beispiel der Stadt New York und mehrerer Länder folgen.

17 Rednerinnen und Redner ergriffen in einer emotionalen Debatte das Wort. Hinter den Vorstoss stellten sich die Ratslinke und die EVP. Noch immer werde die Menstruation in unserer Gesellschaft tabuisiert. Ginge es um ein männerspezifisches Anliegen, wäre längst Abhilfe geschaffen worden, mutmassten manche.

Die Ratsmehrheit winkte ab. Der Vorschlag gehe zu weit und liesse sich sowieso nur beschränkt umsetzen. Denn auf Stufe Volksschule falle das Thema in die Zuständigkeit der Gemeinden.

Binden und Tampons seien übrigens gar nicht so teuer, sagte Sandra Schneider (SVP). «Auch bei starker Mens blutet das Portemonnaie nicht.»

Schneiders Parteikollege Martin Schlup ergänzte, es gebe nun mal Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Letztere verlangten auch keine finanzielle Hilfe, nur weil sie im Schnitt zehn Jahre weniger lang lebten. Den Frauen riet er, sich lieber an den Vorteilen zu erfreuen, die ihr Geschlecht mit sich bringe, als sich an «kleinen Nachteilen» zu stören.

Armut bekämpfen

Erziehungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) wäre bereit gewesen, das Postulat entgegenzunehmen. Maurane Riesen habe ein wichtiges Thema aufgegriffen.

Aus Häslers Sicht sind Verbesserungen durchaus möglich. Zum einen könne man beim Preis ansetzen. Diesen Weg habe der Nationalrat beschritten, als er sich für einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Damenhygieneartikel ausgesprochen habe. Zum andern mache das Thema deutlich, dass die Armutsbekämpfung fortgesetzt werden müsse.

( SDA / ske )