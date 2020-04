Skigebiete und Corona – Klage wird fallen gelassen Drei Oberländer Skigebiete bewegten sich vor vier Wochen in der Illegalität, weil sie den Wintersportbetrieb trotz Anordnungen des Bundes am Vortag nicht befolgten. Jetzt verfügt die Staatsanwaltschaft eine Nichtanhandnahme. Bruno Petroni

Die Sesselbahn Arvengarten in der Skiregion Jungfrau. Im Hintergrund rechts der Mönch, links der Eiger. Foto: Bruno Petroni

Die Betreiber der drei Skigebiete Jungfrau, Gstaad und Adelboden sind infolge eines unvermeidbaren Irrtums über die Rechtswidrigkeit entschuldigt. Und zwar über die Rechtswidrigkeit, den Betrieb am Samstag 14. März trotz des am Vortag vom Bundesrat ausgesprochenen Verbotes zur Bekämpfung des Coronavirus aufrecht zu erhalten. Dies, nachdem in Zusammenhang mit den am 14. März noch offenen Wintersportanlagen im Berner Oberland am 14. und 20. März zwei Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft Oberland eingegangen sind.