ULA gerät im Playoff in Rückstand – Klare Niederlage in Basel Unihockey Langenthal-Aarwangen (ULA) hat den dritten Viertelfinal in Basel 0:8 verloren und liegt in der Serie 1:2 in Rückstand. Reto Pfister

Moris Stöckli ist enttäuscht. ULA ist in Basel klar geschlagen worden. Marcel Bieri

Nach dem Überraschungssieg von Langenthal-Aarwangen (ULA) im ersten NLB-Playoff-Viertelfinal in Basel nimmt die Serie nun doch ihren erwarteten Lauf. Die Nordwestschweizer gewannen erst im Oberaargau 5:1 und dann im dritten Spiel am Sonntag 8:0. ULA kassierte bereits nach 21 Sekunden den ersten Gegentreffer, konnte danach das Geschehen bis zum Ende des ersten Drittels noch offen halten. Mit zwei Toren in der 19. und der 25. Minute stellten die Basler dann frühzeitig die Weichen auf Sieg. Die restlichen Treffer fielen im Schlussabschnitt. Der Aufstiegsaspirant führt nach dem klaren Erfolg in der Best-of-5-Serie 2:1. ULA muss nun am kommenden Samstag (19 Uhr) im Heimspiel in der Langenthaler Kreuzfeldhalle unbedingt gewinnen, um das Saisonende zu verhindern. Bei einem Sieg der Oberaargauer findet am Sonntag in Basel ein fünftes und entscheidendes Spiel statt.