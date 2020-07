Unglück in Gebirge über Lötschental – Vier Personen sterben bei Flugzeugabsturz im Oberwallis Oberhalb von Blatten im Lötschental ist am Samstagmittag ein Kleinflugzeug verunglückt. Alle Insassen sind dabei ums Leben gekommen.

Webcam-Aufnahmen zeigen den Einsatz der Rettungskräfte im Lötschental.

Im Gebirge oberhalb von Blatten VS im Lötschental ist am Samstag um die Mittagszeit ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei kamen vier Personen ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis am Abend mitteilte. Der Unfall ereignete sich im Gebiet der Gletscherspitze.

Eine Drittperson hatte den Absturz der Polizei gemeldet. Am Unfallort brach ein Feuer aus.

Die aufgebotene Feuerwehr Lötschental, sowie die Rettungskräfte, wurden mit einem Helikopter der Air Zermatt vor Ort geflogen. Diese konnte nur noch den Tod der Flugzeuginsassen feststellen. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 50 und 66 Jahren sowie zwei Österreichern im Alter von 46 und 50 Jahren.

Die Kantonspolizei und die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) begaben sich ebenfalls auf die Unfallstelle. Um die Unfallursache zu klären, wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Das Kleinflugzeug startete am Morgen vom Flugplatz Reichenbach BE. Dort sollte es im Laufe des Tages wieder landen. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gletscherspitze. Dieser gut 3000 Meter hohe Gipfel liegt oberhalb von Blatten im Lötschental.

( SDA )