Klimajugendliche wollen grüne Finanzindustrie

Zu Tausenden haben die Klimajugendlichen in den letzten Monaten in Schweizer Städten demonstriert. Doch was sie verändern wollen, blieb lange unklar. Vor wenigen Tagen haben sie ein Label für umweltfreundliche Politiker vorgestellt. Nun legen sie mit einem Massnahmenplan für die Finanzbranche nach. Er liegt dieser Zeitung vor.