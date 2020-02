Spannende Ausgangslage – Konterstärke versus Teamgeist Drei Berner Teams (NLA-Frauen Unihockey) starten am Samstag ins Playoff. Dabei kommt es zum Derby zwischen Skorpion Emmental-Zollbrück und Unihockey Berner Oberland. Fabian Aebischer

Zollbrücks Nathalie Spichiger (links) und Fabienne Walther von BEO zählen zu den Leistungsträgerinnen in ihren Teams. Fotos: Patric Spahni / Michael Peter

Seit 2012 gewannen keine anderen Teams den Schweizer-Meister-Titel ausser Piranha Chur und Kloten-Dietlikon Jets. Die Vorherrschaft im NLA-Frauen-Unihockey wankt aber, denn die drei Berner Teams – Wizards Bern-Burgdorf (Rang 3 in der Quali), Skorpion Emmental-Zollbrück (Rang 4) und Unihockey Berner Oberland (Rang 5) – melden Ambitionen an. Und dies zu Recht, weil sich die drei Equipen an die Übermächte Chur und Kloten-Dietlikon in der Qualifikation herangepirscht haben.