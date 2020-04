Kommentar – Konzepte statt Populismus Lockerung bedeutet noch lange nicht Erfolg, ist Redaktor Alex Karlen überzeugt. Meinung Alex Karlen

Dass die Oberländer Touristiker vom sonntäglichen Tourismusgipfel in Bern nicht gerade begeistert sind, ist verständlich. Als konkrete Massnahme bleibt bei genauem Hinsehen nur der Termin für ein nächstes Treffen am 25. Mai. Alles andere sind Absichtserklärungen, so vage wie Prognosen zum Verlauf der Corona-Pandemie.