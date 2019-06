Kosmetik aus Schneckenschleim

Einer der ersten, der das seriös untersuchte, war der spanische Krebsarzt Rafael Abad Iglesias. Ursprünglich testete er in den 1960er-Jahren an Schnecken die Auswirkungen der Bestrahlung. Dabei fiel ihm auf, dass sich die Haut der Tiere extrem schnell erholte. Am Ende meldete er eine Schneckenschleimcreme zum Patent an – um «Verbrennungen, Hautentzündungen, Ekzem, Windeldermatitis und Wundheilung» zu behandeln. Seither wurde Schleim in einer Reihe von Studien erforscht. Viel zitiert wird eine Untersuchung von griechischen Ärzten an Verbrennungsopfern: Die Wunden heilten demnach deutlich schneller mit der Kraft der Schnecke. Insgesamt aber sind die wissenschaftlichen Erfolge bis heute eher dürftig.

Einem Trend läuft der Schneckenschleim ohnehin entgegen – dem zu veganer Kosmetik. Einige Hersteller versichern zwar, dass die Tiere nicht leiden müssen. «Unsere Schnecken werden einzeln per Hand abgesammelt und mit Hilfe von Mikrostäbchen entschleimt», verspricht etwa der Biokosmetikhersteller Helixium. Bei anderen Firmen dürfen die Tiere über Netze wandern und dabei ganz natürlich ihren Schleim hinterlassen. Doch mitunter werden Schnecken auch heute noch zentrifugiert, um an ihren Schleim zu kommen, oder gleich mit Salz bestreut, in Chemikalien getaucht, oder mit Säure beträufelt, damit sie mehr von ihrem Stressschutz produzieren. Da wird das Thema Schneckenkosmetik dann doch wieder eklig.