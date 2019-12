«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Hören Sie sich «Die kleine Sprachsprechstunde» auch als Podcast auf Spotify oder auf iTunes an.

Böse Verbotsparteien

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Das schlimmste Schimpfwort für eine politische Partei lautet: Verbotspartei. Den Grünen wirft man es sowieso vor, aber auch die FDP musste sich, nach ein paar Trippelschrittchen in Sachen Klima, fragen lassen, ob sie jetzt etwa eine Verbotspartei werden wolle. Es ist ein Killerwort, das jede Debatte beendet. Verbotspartei – das ist noch schlimmer als der Verdacht, Politiker wollten an unsere Ersparnisse oder die Schweiz ans Ausland verkaufen.