Aus dem Leben eines Taxifahrers

Der Titel ist hochironisch. Das zeigt schon die Anfangssequenz, in der Vincent, die Hauptfigur, eingeführt wird. Mit seinem Taxi rast er im Regen über eine Münchener Schnellstrasse, im Fond zwei drängelnde Kunden, die ihr Flugzeug nicht verpassen wollen. Prompt schlägt eine Radarfalle zu; es muss sofort gezahlt werden. Am Flughafen angekommen, wird Vincent gefragt, was die Kontrolle denn kosten werde. «Einen Punkt und 125 Euro», erklärt er. «Scheisse, Mann», sagt der eine Fahrgast und gibt mitfühlend ein stolzes Trostgeld: zwei Euro.

Ein Einzelgänger und Loser

Vincent ist nicht so ein kaputter Typ wie Travis Bickle, der zweifelhafte Held in Martin Scorseses Filmklassiker «Taxi Driver» (1976); ein Einzelgänger und Loser ist aber auch er. Von seiner Frau ist er geschieden. Handys sind ihm suspekt; die Altbauwohnung, in der er wohnt, wird er sich nach der Luxussanierung nicht mehr leisten können. Eigentlich wäre Vincent gerne Schriftsteller. Zum Schreiben fehlen ihm jedoch die Zeit oder die Inspiration; in seiner mechanischen Schreibmaschine – Computer lehnt er ebenfalls ab – verstaubt eingespannt ein weisses Blatt.

Die anfänglich eher gemächliche Handlung der Graphic Novel gewinnt durch zwei Ereignisse an Fahrt. Anna, der 16-jährigen Tochter Vincents, werden in einer Disco K.o.-Tropfen ins Bier geschüttet. Benebelt irrt sie durch die nächtliche Stadt, verfolgt von einer Gruppe halbstarker Widerlinge, die sich an ihr vergehen wollen. Parallel dazu wird Vincent vom Zuhälter Igor ein Deal vorgeschlagen: Er soll Prostituierte zu ihren Jobs fahren und damit bequem gutes Geld verdienen. Vincent zögert, ist aber immerhin bereit, Valerie, eine Spezialistin für abseitige sexuelle Wünsche, auf eine Party zu begleiten, wo ein russischer Freier auf sie wartet.

Erzählerisches Geschick: Frank Schmolke. Foto: Edition Moderne

«Nachts im Paradies» besteht aus drei sich überlagernden Handlungssträngen. Da ist zunächst die Beziehung von Vincent und Anna, die Schmolke zart und einfühlsam, aber auch mit Humor schildert. Die teenagerhafte Kratzbürstigkeit, die Anna manchmal zeigt, verbirgt nicht, wie sehr sie an ihrem Vater hängt; auf seinem Motorrad schmiegt sie sich mit geschlossenen Augen an ihn – halb Kind, halb Freundin. Zugleich ist klar, dass Anna für Vincent ein Halt im Leben ist, ohne den er sich verlieren würde.

Vater und Tochter vereint

Wunderbar eingefangen ist die Vertrautheit der beiden, wenn die aus ihrem Drogenrausch erwachte Anna tief in einer mit Schaum gefüllten Badewanne liegt, Vincent sich vorsichtig auf den Boden zu ihr setzt und sie gemeinsam eine Zigarette rauchen. Schmolke zeigt die Szene auf zwei Doppelseiten, in langen, querformatigen Panels, in denen Vater und Tochter stets vereint sind.