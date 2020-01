Der Ferrante-Effekt

Ihr Roman umfasst drei Generationen und zeichnet die Folgen der verdrängten Vergangenheit bis in die Ära Berlusconi nach. «Alle, ausser mir» wurde im deutschsprachigen Raum ein Erfolg, er verkaufte sich über 90'000 Mal; Veranstaltungen mit der sympathischen Autorin sind hierzulande immer noch überfüllt.

Elena Ferrante war zum Türöffner geworden: Auf einmal interessierte man sich wieder für das, was aus Italien kam. Dass Melandri in Deutschland ihr Publikum fand, lag aber vor allem an Wagenbach und dem Umfeld des Verlages, der für ein bestimmtes literarisches und politisches Profil steht. In Italien erhielt «Alle, ausser mir» zwar positive Kritiken und war in der vorletzten Runde für den wichtigen Premio Strega im Rennen, aber in den Debatten über zeitgenössische Literatur spielte es keine grössere Rolle, und die Verkaufszahlen lagen unter 10'000 Exemplaren. Die «Geniale Freundin» hatte Melandri also nur in Deutschland geholfen, nicht aber in Italien.

Natalia Ginzburg und Elsa Morante entdecken die USA erst jetzt



Gibt es einen Ferrante-Effekt, wie die New York Times kürzlich vermutete, der es italienischen Schriftstellerinnen in einem traditionell männlich dominierten Gewerbe neuerdings leichter macht? Das gilt sicher für den amerikanischen Markt. Die USA haben aber ohnehin einen enormen Nachholbedarf, was italienische und europäische Literatur angeht, und tatsächlich sind dort in diesem Jahr bei prestigereichen Verlagen wie New Directions und Liveright Neu- und Erstübersetzungen von Natalia Ginzburg und Elsa Morante erschienen, letztere in der Version der Ferrante-Übersetzerin Anne Goldstein, die inzwischen selbst zum Qualitätssiegel geworden ist.

Genau wie ihre Neuübersetzungen von Primo Levi 2016 stiessen Ginzburg und Morante auf Interesse und wurden mit ausführlichen Essays in der New York Review of Books gewürdigt. Dass sich amerikanische Verlage nach dem grossen Verkaufserfolg von Elena Ferrante und der von HBO koproduzierten Verfilmung nach anderen italienischen Autorinnen umschauen, liegt nahe. Einige werden demnächst erscheinen. Ob sich die Bücher dann aber durchsetzen lassen, hat mit einer Vielzahl von Faktoren zu tun.

Der Ferrante-Effekt stellt sich in Italien also anders dar. Immerhin verhilft er Autorinnen insgesamt zu mehr Sichtbarkeit und verbessert ihre Arbeitsbedingungen. Präsent waren sie schon immer, aber jetzt nimmt man ihre Erfolge ernster. Eine Schriftstellerin wie Helena Janeczek, 2018 mit dem Premio Strega ausgezeichnet, verkaufte von ihrem fein gesponnenen Roman über die Fotografin Gerda Taro «La ragazza con la Leica» 200'000 Exemplare – ein enormer Erfolg auf einem Buchmarkt, der um ein Drittel kleiner ist als der deutschsprachige. Die Veröffentlichung in Deutschland ist für das Frühjahr im Berlin-Verlag geplant, und dass die Verfasserin dieses literarischen Bestsellers aus einer jüdisch-polnischen Familie kommt, in München aufwuchs und Italienisch erst im Studium lernte, ist eine schöne Pointe.