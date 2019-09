Der Mensch ist, was er nicht isst

Da die Massentierhaltung und die damit einhergehenden Waldrodungen für einen erheblichen Teil der Emissionen verantwortlich sind, sei der weitgehende Verzicht auf Fleisch, aber auch auf Eier und Milchprodukte überhaupt notwendig. Geschehe dies nicht, so Jonathan Safran Foer, treibe die Menschheit auf einen nie da gewesenen «Massenselbstmord» zu.

Um dies zu illustrieren, greift der Autor auf wenig plausible, ja mitunter schräge Analogien und Vergleiche zurück: So erwähnt er den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt mit seiner rigiden Sparpolitik, die schwarze Amerikanerin Claudette Colvin mit ihrem Aufbegehren gegen die Apartheid oder den polnischen Widerstandskämpfer Jan Karski.

Die Ausweitung des Themenfeldes – in an sich aufschlussreichen historischen Kapiteln – führt dazu, dass die Darstellung unscharf und unpräzis wird. Man erkennt in den Analogien mehr Unterschiede als Gemeinsam­keiten. Will der Autor diese schon untereinander kaum vergleichbaren Beispiele ernsthaft mit dem Widerstand gegen den Klimawandel in Beziehung setzen?

Schuldiges Individuum

«Wir sind das Klima!» schreibt eine Ideologie fort, die Jonathan Safran Foer bereits in «Hier bin ich», dem stark autobiografisch gefärbten Roman, fabuliert hat. Auch hier handelt es sich um eine Welt, in der es ausserhalb des Ich nur noch die Familie gibt: die beiden Söhne des geschiedenen Vaters, seine Eltern und die Grosseltern.

Diese verengte Weltsicht mag erklären, wieso ein so kluger, sachkundiger Intellektueller wie Foer den Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit dem Kampf gegen den Klimawandel kurzschliesst. Daran scheitert zwar nicht die Botschaft, aber das Vorhaben des Buches: In einer völlig apolitischen Welt werden Kategorien wie «Täter» und «Opfer» obsolet. Was zurück bleibt, ist ein zerknirschtes, isoliertes Individuum, das für alles verantwortlich ist und schuldig wird allein durch die Tatsache, dass es konsumiert.

Was bleibt nach der Lektüre? Einige hübsche Sentenzen – «Wir können nicht unsere vertrauten Mahlzeiten und zugleich unseren vertrauten Planeten behalten» – und die Einsicht, dass der Mensch nicht mehr das ist, was er isst, sondern was er nicht isst.