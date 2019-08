«Eine gute Reportage bleibt für immer»

Nach den gefälschten Reportagen des deutschen Journalisten Claas Relotius finden manche, die Reportage habe generell ausgedient. Der Fall Relotius wird masslos aufgebauscht. Nur Journalistinnen und Journalisten reden davon, ausserhalb der Branche kennen die wenigsten seinen Namen. Reporter wie Claas Relotius gab es zudem schon immer, nur flogen sie einfach nicht auf.

Das klingt, als fänden Sie alles halb so wild. Nein. Ich finde es gut, dass die Branche sich des Problems der möglichen Fälschungen bewusst geworden ist. Man ist noch vorsichtiger geworden, hinterfragt sich selber. Meine wichtigste Erkenntnis war, dass solche Fake-Geschichten in der Regel ähnlich daherkommen, also relativ einfach zu entdecken sind: Sie werden zum Beispiel mit vielen, völlig unbedeutenden Eigenschaften angereichert, damit sie «wahr» klingen. Dann heisst es zum Beispiel nicht: «Die Treppe führte in das Fabrikuntergeschoss.» Es heisst: «13 Stufen führten ins Unter geschoss.» Solche Pseudo präzision ist ein Alarmzeichen.

Könnten auch Reportagen, die am Reportagen-Festival präsentiert werden, gefälscht sein? Das ist unmöglich. Die Geschichten sind durchwegs mit einem tatsächlich existierenden, grossen Personenkreis angelegt, der bei Fehlern sofort Einspruch erheben würde. Claas Relotius hatte sich ja meist auf bizarre Einzelschicksale verlegt, deren Existenz niemand überprüfen konnte. Ebenfalls typisch war sein Hang zum Kitsch. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass auch mir dies erst nach seinem Auffliegen auffiel.

Was sagen Sie zur Forderung, statt Reportagen brauche es jetzt mehr trockene, aber korrekte Berichte? Zahlengespickte Berichte sind am nächsten Tag doch schon wieder vergessen! Aber eine Reportage vermittelt Bilder. Die Schreibenden nehmen die Leserinnen und Leser an die Hand und führen sie an Schauplätze, wo sie selber waren. Wenn das gut gemacht ist, bleiben die Bilder für immer im Kopf.

Wie viel darf man bei einer Reportage dazuerfinden? Absolut nichts! Oder frei nach Reporterlegende Egon Erwin Kisch: «Der Reporter darf nur auf dem schmalen Steg der Tatsachen tanzen.» Tanzen mit den Fakten ist freilich erlaubt.

Haben Sie in Ihren Reportagen schon einmal Details ausgeschmückt? Fand ich viel zu gefährlich. Aber ich hatte auch Reporterinnenglück. Ich bin noch nie vergeblich irgendwohin gefahren und musste eine Geschichte aufmotzen. Andere Kollegen dagegen suchen in Afrika regelmässig umsonst die Person, deretwegen sie so weit reisten, mussten in Asien wegen Überschwemmungen umkehren und so weiter. Aber dieses Glück ist natürlich nicht mein Verdienst.