«Hier die exotischen Juden, dort die ‹normale› Gesellschaft»

Ihrer Meinung nach bestehen die «Wolkenbruch»-Romane von Thomas Meyer, der zweite ist eben erschienen, aus plumpen jüdischen Stereotypen. Meyer arbeitet mit Satire – und basiert Satire nicht stets auf Stereotypen?

Fragt sich halt, was man mit den Stereotypen genau anstellt. Die Romane von Meyer «verheben» einfach nicht, um einen passenden Helvetismus zu verwenden. Dem Autor fehlt offensichtlich das kulturelle Wissen, um souverän mit den Stereotypen umgehen zu können. Das zeigt sich etwa am von Meyer verwendeten Pseudojiddisch, das das echte Jiddisch letztlich infantilisiert. Andererseits überzeichnet Meyer die jüdischen Stereotypen nicht stark genug, als dass sie als solche erkenntlich werden. Meyers Romane vertiefen die Kluft zwischen Juden und Nichtjuden in der Schweiz, der Autor bestätigt einfach Vorurteile und Hierarchien.