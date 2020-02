«Schwer verdauliches runtermassieren»

Ein schöner Traum. Natürlich ist Jonas Lüscher irgendwann daraus aufgewacht. Er schreibt nun eher dünne Bücher, in denen scheinbare Ordnung aufgelöst wird und die Helden am Ende statt der Wahrheit nur ihre eigene Unzulänglichkeit freigelegt haben. Damit scheint er einen Nerv aktueller Befindlichkeit zu treffen: Seine Novelle «Frühling der Barbaren» (2013) wurde zum Bestseller, für den Roman «Kraft» (2017) erhielt er den Schweizer Buchpreis.

Der Zwang, alles zu messen

Allerdings misstraut der 44-jährige Berner, der in München lebt, solchen messbaren Erfolgsindikatoren. Für ihn sind sie Ausdruck des aktuellen Zwangs, alles quantitativ zu messen und ökonomisch zu rechtfertigen. Dem stellte er 2019 in seinen St. Galler Poetikvorlesungen all das gegenüber, was man nicht messen, sondern nur beschreiben oder erzählen kann.

Doch dem Erzählen, so Lüscher, werde von den Zahlengläubigen gern «narrative Beliebigkeit» vorgeworfen. Die erzählende Literatur könne aus deren Sicht keine allgemeingültigen Aussagen machen, weil sie dem Erleben Einzelner folge. Umgekehrt attestiert er der kapitalistischen Gesellschaft eine «quantitative Verblendung». Diese mache blind für alles nicht Messbare und wirtschaftlich nicht Nutzbare.

«Die nackte Zahl ist wenig verführerisch», stellte Jonas Lüscher in seiner nun als Buch vorliegenden Poetikvorlesung fest. «Aber mit etwas Storytelling lässt sich dem Problem effizient begegnen. Eine schöne Geschichte, emotional und lebendig, hilft Schwerverdauliches runterzumassieren. Narration als Gleitmittel für trockene Zahlen.»

Spätestens hier wird klar, dass der Autor, der seine Philosophie-Dissertation abgebrochen und der Welt der Wissenschaft den Rücken gekehrt hat, um Schriftsteller zu werden, ein kritischer Geist ist. Als solcher muss er manchmal auch unangenehm werden – wie seine Romanhelden, die er absichtlich unsympathisch gestaltet: «Sie sollen zum Widerspruch, nicht zur Identifikation auffordern.»