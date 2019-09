So ist die neue Margaret Atwood

Gilead erscheint auch in diesem Roman als Sample aller repressiven Regimes und Methoden, altbekannter und neuer. Folter- und Exekutionsszenen im Stadion rufen die Militärdiktaturen in Chile und Argentinien herauf, die manische Sammel- und Spitzeltätigkeit Lydias das Stasi-Unwesen, die Säuberungswellen in der Führung Stalins Sowjetunion. Weil Lydia das System – an das sie nie geglaubt hat – als korrupt und ineffektiv erkennt, «verderbt bis ins Mark», sieht sie seine Tage gezählt und will den Untergang beschleunigen, ihm den «Stoss über die Felskante» versetzen. Längst arbeitet sie mit «Mayday», einem Widerstands- und Fluchthelfernetz im benachbarten Kanada, zusammen und bereitet mit drei Zöglingen eine grosse Enthüllungsaktion vor.

Zwei davon haben sich vor arrangierten Ehen mit Kommandanten in die Tanten-Ausbildung geflüchtet, die dritte ist als Spionin aus Kanada ins «Haus Ardua» eingeschleust worden. Das sorgsam gehütete Geheimnis, das der Leser aber lange vor den Beteiligten begreift, weshalb es hier auch verraten werden darf: Diese Daisy alias Jade ist die «kleine Nicole», Tochter der Hauptfigur aus dem «Report der Magd», als Baby nach Kanada gerettet und seither als «Entführungsopfer» eine Ikone der Gilead-Propaganda.

Der Roman arbeitet mit Schauplatz- und Seitenwechseln, mit Intrigen, Cliffhangern und all den Tricks, die das Storytelling hergibt.

Warum gerade sie unter Lebensgefahr nach Gilead eingeschleust werden muss und dann mit brisanten Informationen wieder nach Kanada zurück soll, ist so schwer nachvollziehbar wie die Annahme, diese Enthüllungen über die Mächtigen würden das Regime zum Einsturz bringen. Aber so will es Margaret Atwood, deren Hauptmotiv, «Die Zeuginnen» zu schreiben, nach eigenen Angaben war, zu zeigen, wie Unterdrückerregimes untergehen können.

Dieser Vorsatz führt zu einem handlungsstarken, plotgetriebenen Roman, der mit Schauplatz- und Seitenwechseln, Intrigen, Cliffhangern und all den Tricks arbeitet, den das Storytelling hergibt. Das liest man teilweise mit angehaltenem Atem, aber mit abnehmendem Glauben an die Plausibilität. War «Der Report der Magd» ein beklemmendes Porträt einer Welt, wie es sie geben könnte, allein deshalb, weil es sie in allen Einzelbestandteilen schon einmal gab, so löst Atwood diese Beklemmung in Action auf.

Das Konstruktionsprinzip mit den drei Stimmen führt nicht zur Intensivierung des Schreckens, sondern zu Brechung, Öffnung, Perspektivierung. Gilead wird gezeigt von oben (Lydia), von unten (Agnes Jemima, erzogen im absoluten Glauben an das System) und von aussen (die vorlaute Daisy-Jade-Nicole, im freien Kanada aufgewachsen). Die Mädchenstimmen sind unbedarft bis naiv, was die Lektüre leicht, aber auch ein bisschen glatt macht. Interessanter ist natürlich Tante Lydia. Sie hat den komplexesten Ton – abgebrüht, klarsichtig und selbstkritisch. Sie hat auch die klügsten Sätze, etwa diesen, einem versteckten Kommentar zur #MeToo-Welle: «Unschuldige Männer, die ihre Schuld abstreiten, klingen genauso wie schuldige Männer. Die Zuhörer sind geneigt, weder dem einen noch dem anderen zu glauben.»