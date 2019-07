Wie sieht der typische Arbeitstag eines Comiczeichners aus?

Ich gehe erst gegen drei Uhr morgens zu Bett und stehe entsprechend später auf. Dann beantworte ich E-Mails und arbeite am jeweils aktuellen Projekt. Ich arbeite ziemlich schnell.

Was heisst schnell im Comic?

In zwei bis drei Stunden zeichne ich eine ganze Seite. So vermeide ich auch Stress bezüglich Abgabeterminen.

Wieso zeichnen Sie mit Vorliebe Tiere?

Ich war anfangs kein guter Zeichner und musste einen Weg finden, wie ich mich trotzdem ausdrücken konnte. Abstrakte Tiere eigneten sich sehr gut dafür: Da sind die Augen teilweise nur zwei Punkte, der Mund ein Strich und die Nase ein Dreieck. Diese Art des Zeichnens verwende ich auch, wenn ich Menschen abbilde; etwa in «Mohnblumen aus dem Irak», dem Comic meiner Frau Brigitte Findakly über ihre Kindheit im Irak.