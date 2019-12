Suppe für den Geist

Die kleinen Verlage müssen sich auch etwas überlegen, um aus dem übersättigten Buchmarkt herauszustechen. So gibt es in Biel schon zum fünften Mal die Büchermesse Edicion, an der 45 Verlage ihr Sortiment präsentieren. Nicht nur Belletristik, sondern auch Kunstbücher sind in französischer und deutscher Sprache vertreten. Daneben gibt es Lesungen und Performances.

Ein Höhepunkt wird sicherlich die Lesung des norwegischen Autors Gunstein Bakke sein. Die deutsche Übersetzung seines Romans «Maud und Aud» ist bei der Brotsuppe erschienen. «Ich glaube fest daran, dass das Buch eine Zukunft hat», sagt Aeschbacher. Denn Radio oder das Kino seien ja ebenfalls schon lange totgesagt worden. Auch wenn ungewöhnliche Wege dazu eingeschlagen werden müssen, das Buch zum Leser zu bringen.

Gerade Erstlinge von vielversprechenden Talenten und Schweizer Literatur – die Spezialitäten der Brotsuppe – hätten es besonders schwer. Am Ende ist es die Leidenschaft fürs Buch, die Ursi Anna Aeschbacher antreibt. Da lässt sie sich auch von wachsender Konkurrenz und geringen Mitteln nicht unterkriegen.

Edicion Biel: Samstag, 14. 12., 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 15. 12., 11 bis 16 Uhr im Farelhaus.