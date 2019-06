Versteckt zwischen Kinderbüchern

«Alice im Wunderland» etwa, das der Franzose Benjamin Lacombe in seinem so berückend schönen wie beängstigenden Gothic-Stil neu interpretiert hat (Verlag Jacoby & Stuart). Oder Philosophisches mit surrealen Bildern von Quint Buchholz – soeben ist sein neues Buch «Vom Glück der Langsamkeit» erschienen (Gütersloher Verlagshaus).

Bekannte Illustratoren wie diese beiden sind nur die Spitze des Eisbergs. Und wie das so ist mit Eisbergen: Sie können ganz schön gefährlich werden. Denn Bilderbücher, die nicht für Kinder gemacht sind, langweilen diese nicht nur mit unverständlichen Handlungen und philosophischen Metaphern, sondern können sie nachhaltig verstören, weil Bilder direkter und stärker auf sie wirken als Sprache.

Bilder für Kunstaffine

Eine, die das Bilderbuch besonders pflegt, ist die Buchhändlerin Franziska Strauss. Sie stellt die geschmackssicher ausgesuchten Titel in ihrer Bümplizer Buchhandlung am Stadtbach prominent aus. «Bilderbücher verkaufen sich immer gut», sagt sie, wobei Erwachsene, die ohne Kinder in den Laden kämen, sich oft andere herausgriffen, als wenn Kinder dabei seien. Das künstlerisch gestaltete Bilderbuch ist auch ein Buch für kunstaffine Erwachsene – «es gibt da keine klare Trennung», meint Strauss, manche Bilderbücher seien schon eher Kunstbände.

«Auch im Bilderbuch liest man, blättert, taucht ein, ganz anders, als wenn man einen Film schauen würde.»Franziska Strauss Buchhändlerin

Illustratoren wie Benjamin Lacombe könne man auch unter dem Stichwort «Graphic Novel» einreihen, so die Buchhändlerin. Zielpublikum solcher Bücher seien vor allem junge Erwachsene. Literatur für die, die nicht lesen? «Es kann ein Einstieg sein», findet sie, «und man liest da ja auch, blättert, taucht ein, ganz anders, als wenn man einen Film schauen würde.»

In der Buchhandlung ähnlich schwierig einzusortieren wie Bilderbücher sind für Strauss die Märchenbücher. Auch diese werden vielerorts in die Kinderecke gesteckt, obwohl selbst die Gebrüder Grimm «Kinder- und Hausmärchen» klar unterschieden haben. In ihrer ungeschönten Urform sind Märchen oft lebensnah grausam. So öffnen sich selbst in den zarten, poetischen Bildern der preisgekrönten österreichischen Illustratorin Lisbeth Zwerger Abgründe und eine bodenlose Melancholie, die nur Erwachsene deuten können.