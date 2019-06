«Was wir wollen, spielt keine grosse Rolle»

DJ ist der heimliche Held des Romans



Schliesslich Grossvater Kephart und sein Enkel DJ, der mit seinen elf Jahren Haushalt und Betreuung übernommen hat. Ein kleiner, schmächtiger Junge, der nicht mal einen richtigen Namen hat, aber tut, was getan werden muss, der auch in aussichtsloser Lage Zivilcourage zeigt (ohne auch nur das Wort zu kennen) und sich mit einem Nachbarsmädel einen Rückzugsort in einem verlassenen Häuschen schafft, wo sie Kerzen anzünden, lesen, reden, schweigen. Ein Refugium in einer heillosen Welt.

Dieser DJ ist in seiner Einsamkeit und Verlassenheit der heimliche Held des Romans, dessen Autor immerhin auch einiges an Gegenkräften aufbietet. Da sind einmal die Institutionen, verkörpert durch eine unermüdliche Sozialhelferin, und da sind andrerseits menschliche Qualitäten, die wie Naturkräfte einfach da sind: Gutmütigkeit, Hilfsbereitschaft, Solidarität.

Die Guten sind gut, die Bösen böse, die Unfähigen unfähig; den Kindern blüht ein ähnliches Schicksal. Harufs Welt ist eine statische Welt, in der geschieht, was geschieht. Für diese Welt hat er die richtige Form, die richtigen Worte und die richtigen Protagonisten gefunden. Es gelingt ihm auch, die Klippe der Sentimentalität so scharf zu umschiffen, dass man den literarischen Schiffbruch zwar befürchten muss – bei Sätzen wie «in seinen blassblauen Augen war nur Güte und Zärtlichkeit» –, aber ohne dass er wirklich eintritt.

Eine Atmosphäre wie bei Edward Hopper



Immer wieder erzeugt Haruf in «Abendrot» eine zugleich beklemmende und tröstliche Atmosphäre wie die Bilder von Edward Hopper. Aber in seinem Bemühen, der Lebenswelt seiner Figuren gerecht zu werden, verliert er sich allzu gern in Details. Nach einer Viehauktion wissen wir alles über die Preise von 2004, und auch eine Gerichtsverhandlung muss nicht Wort für Wort protokolliert werden. In seinen besten Momenten zeigt Haruf, wie Nähe erzeugt und Trost gespendet wird, ganz ohne Worte. Er selbst macht allerdings zu viele: Für einen Roman, der so stark auf Einsamkeit und Sprachlosigkeit beharrt, ist er um einiges zu lang geraten.

Kent Haruf: Abendrot. Roman. Aus dem Englischen von pociao. Diogenes, Zürich 2019. 412 S., ca. 35 Fr.