Wenn der Onkel ein Nazi ist

Brisanter Briefwechsel mit Wilhelm Gustloff

In «Gustloff im Papierkorb» schildert der 81-jährige Basler Historiker Guy P. Marchal, wie er dem Mann seiner Tante auf die Schliche kam: Mit grosser zeitlicher Verzögerung interessierte er sich nämlich endlich dafür, was ihm sein Vater, Paul Marchal, ein Basler Kaufmann, der auf den Handel und Import von Seide spezialisiert war, überlassen hatte: eindeutige Belege dafür, dass Max Saurenhaus im Briefverkehr mit Wilhelm Gustloff stand. Und nicht nur das: auch Belege dafür, dass Saurenhaus, selbst deutscher Staatsbürger, sich beim höchsten Nazi der Schweiz andiente und ihm anbot, Schwarze Listen zu erstellen und Leute zu denunzieren.

Der 1895 in Schwerin geborene Wilhelm Gustloff war Nationalsozialist und Landesgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation in der Schweiz. Er sollte Konsul des Dritten Reichs in der Schweiz werden. Das hätte ihm diplomatische Immunität verschafft und weitgehende Freiheiten, seine nationalsozialistischen Fäden hierzulande zu ziehen. Allerdings wurde er am 4. Februar 1936 vom jüdischen Studenten David Frankfurter in seiner Wohnung in Davos erschossen.

Dass ein Basler Kaufmann – Max Saurenhaus war der Geschäftspartner seines Schwagers Paul Marchal – in derart engem Kontakt mit Gustloff stand, ist also für sich allein genommen ein starkes Stück. Guy P. Marchal arbeitet in seinem «Forschungskrimi» aber zudem präzise heraus, wie diese Verknüpfungen funktionierten. Er beschreibt, wie sein Vater sich als anonymer Informant bei den Behörden in Bern nützlich machte, um Max Saurenhaus auflaufen zu lassen – und was aus dem «Charakterschwein» wurde.

Rauswurf aus der Parteiund Landesverweis

Denn Max Saurenhaus hatte im späteren Verlauf der Geschichte zwei Klippen zu umschiffen: Im Sommer 1941 warf ihn die NSDAP aus der Partei – dabei war es für seine Geschäftstätigkeit zentral, dass er seine hervorragenden Beziehungen im «Reich» weiterspielen lassen konnte. Und im Juli 1945 schliesslich, Deutschland hatte bereits kapituliert, wehrte er sich unter Einbezug höchster Stellen gegen einen Landesverweis.